Helikoptere og redningsbåde leder efter mand, der formentlig er faldet over bord. Han var alene på en kutter.

To helikoptere og tre redningsbåde fra Forsvaret er i øjeblikket indsat ud for Søndervig på vestkysten. De eftersøger en mand, der formentlig er faldet over bord.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau.

En kutter er gået på grund, og manden var alene på kutteren. Det skriver Forsvaret i et opslag på det sociale medie X.

Forsvaret ønsker ikke give flere informationer om, hvad der er sket. Her henviser de til Midt- og Vestjyllands Politi.

Det har ikke været muligt at få en kommentar om hændelsen fra politiet.

/ritzau/