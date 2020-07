Et stort område er gennemsøgt, efter at et besætningsmedlem på handelsskib blev meldt savnet.

Forsvaret har torsdag aften klokken 20.00 indstillet eftersøgningen af en sømand, der er meldt savnet fra et fragtskib.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Sømanden blev meldt savnet torsdag formiddag, og klokken 11.00 blev en omfattende eftersøgning sat i værk.

To af Forsvarets redningshelikoptere og flere fastvingefly fra både Danmark, Sverige og Tyskland deltog i eftersøgningen. Desuden blev civile skibe bedt om at holde udkig efter den savnede.

Skibet er på vej mod Riga. Besætningsmedlemmet blev sidst set på skibet ved 21.30-tiden onsdag aften. På det tidspunkt befandt skibet sig i farvandet ud for Langeland.

Torsdag formiddag, da myndighederne fik alarmen, var skibet nået tæt på Bornholm. Området, hvor sømanden potentielt kan befinde sig, er derfor meget stort.

- Vi har gennemsøgt et meget stort område med både helikoptere og fly gennem ni timer uden resultat, siger Klaus T. Rasmussen, der er vagthavende officer i Forsvarets Operationscenter.

- Han kan potentielt have ligget i vandet i 24 timer, og vi vurderer, at chancerne for at finde ham i live er meget små. Derfor har vi indstillet eftersøgningen.

Civile skibe i området er dog bedt om fortsat at holde skærpet udkig efter den savnede.

/ritzau/