Det våben, som en 42-årig mand fredag brugte til at likvidere en 47-årig mand, er en hærens pistoler.

Det bekræfter Forsvaret over for DR Nyheder.

»Vi ved, at det er et af vores våben af mærket Neuhausen,« siger generalmajor og chef for Hæren Kenneth Pedersen til mediet.

Den 42-årige blev fredag morgen anholdt på Stengårds Allé på grænsen mellem Lyngby og Gladsaxe, efter at han - angiveligt i et jalousiopgør - havde skudt den fem år ældre mand tre gange i overkroppen.

Tidligere på dagen bekræftede Forsvaret, at den 42-årige er professionel soldat.

Til DR fortæller generalmajor Kenneth Pedersen, at han ikke ved, hvordan den 42-årige har fået pistolen med sig, da deres våben normalt ligger i et våbenkammer, når de ikke bliver brugt.

Han uddyber endvidere, at de derfor nu er i gang med at undersøge sagen, og at en en politi- og auditørundersøgelse skal klarlægge, om der er sket fejl i forbindelse med forsvarets våbenhåndtering.

Den 42-årige nægtede sig fredag eftermiddag skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Politiet rykkede ud til adressen i Gladsaxe klokken 7.18 fredag morgen.

B.T. har i løbet af fredagen været i kontakt med flere chokerede naboer i ligusterkvarteret i Gladsaxe, som har kunnet fortælle, at politiet arbejdede på stedet hele formiddagen, og at den pågældende vej var afspærret i flere timer.