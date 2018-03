Peter Madsen var frem til sin anholdelse en aktiv mand med mange jern i ilden og mange damebekendtskaber. Det står klart efter, at Peter Madsen onsdag blev afhørt i retten af sin forsvarer, Betinna Hald Engmark.

Under afhøringen tegnede Betina Hald Engmark et billede af Peter Madsen som en farverig og arbejdsom mand, der har gjort en stor forskel for mange mennesker med sine raket- og ubådsprojekter. Hun tegnede et billede af, at Peter Madsen 10. august 2017 havde travlt med alt andet end at planlægge et drab på Kim Wall. Inden han sejlede ud med den svenske journalist, havde han således både taget imod praktikanter, været i Netto, været nede i ubåden med vand og kanelgifler, haft et filmhold på besøg og talt med studerende fra DTU.

Efter afhøringen stod det klart, at Peter Madsen forud for dødssejladsen havde haft gode muligheder for at føre sit rumlaboratorium videre. Dermed skød forsvareren en pæl gennem det billede, anklageren har forsøgt at tegne af Peter Madsen som en mand, der på gerningstidspunktet var blevet udkonkurreret af sine tidligere samarbejdspartnere i Copenhagen Suborbitals.

Godt nok var han blevet tvunget til at udsætte en raketopsendelse på Bornholm, men Peter Madsen forklarede selv, at han havde fået sin første professionelle bestilling på en raket.

Kort tid før Kim Walls død havde han været i Barcelona, hvor en mystisk forretningsmand havde fløjet ham ned på første klasse og installeret ham på et luksushotel. Forretningsmanden, der ifølge Peter Madsen var ledsaget af livvagter, ville have Peter Madsen til at bygge ham en ubåd.

»De ville have, at jeg skulle lave en Super-Nautilus til dem,« sagde Peter Madsen i retten onsdag.

Han forklarede, at ubåden ville komme til at koste 100 kroner kiloet og koste omkring 22 millioner kroner at bygge.

Aftalen var ikke på plads, men forretningsmanden købte yderligere ingeniørtimer af Peter Madsen, hvor han skulle lave de første skitser til projektet.

»Så der var ikke noget med, at Rumlaboratoriet var på vej på røven,« spurgte Betina Hald Engmark.

»Ikke mere end normalt,« svarede ubådsbyggeren

Under forsvarerens afhøring klarlagde Peter Madsen også sit forhold til en række forskellige kvinder. Han var gift med en kvinde, som han mødte i 2010. De giftede sig med henblik på at stifte familie, men de fik aldrig børn. I stedet fik de tre katte, der ifølge Peter Madsen fungerede som surrogat-katte for de børn, de aldrig fik.

Peter Madsen og konen havde et åben forhold. Det betød, at Peter Madsen kunne blive i forholdet til sin elskerinde Diedre King.

Derudover fortalte Peter Madsen om en række kvinder han havde seksuelle forhold til. To af dem lavede han en særdeles fræk aftale med kort tid inden Kim Walls død. Planen var, at de skulle mødes i en lejlighed og have sex sammen alle tre og til det formål var de alle tre blevet testet for kønssygdomme.

»De var nogle af de meget vilde piger. I det selskab var jeg den kedelige,« fortalte Peter Madsen.

Forsvarerens afhøring af Peter Madsen fortsætter 28. marts. Torsdag fortsætter retssagen med vidneforklaringer.

