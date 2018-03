Politiet placerede mikrofoner i sko for at aflytte tiltalte i sag om hashliga, hvor otte mænd er anklaget.

København. Politiet placerede mikrofoner i to tiltaltes sko og brugte gps i telefoner til at overvåge anklagede i en sag om hashhandel på Christiania.

Det er kommet frem i Københavns Byret, som fredag fortsatte med sagen, hvor Hells Angels-rockeren Jørgen Rinke - også kendt som "Fehår" - er i centrum.

Rockeren er ikke en af de to, som har haft mikrofoner i sine sko, men hans forsvarer, Peter Secher, argumenterer i Københavns Byret fredag for, at aflytningerne ikke kan bruges i sagen.

Ved sagens første retsmøde 1. marts krævede han at se politiets kendelser for aflytningerne, og dem har han nu modtaget.

- De giver mig anledning til at protestere imod, at man anvender skoaflytningerne, siger han.

Forsvareren påpeger, at forsvarerne i sagen, der i alt har otte tiltalte, har ventet måneder på at få kendelserne:

- Det giver mig anledning til at spørge er der mere vi mangler? Er der mere vi ikke har fået?

I sagen anklages Fehår for sammen med en anden Hells Angels-rocker at have ledet en organisation, som har solgt hash på Christiania.

Fra oktober 2016 til april 2017 er der blevet langet mindst 364 kilo cannabisholdige produkter over disken i de boder på Christiania, som organisationen stod bag, lyder det i anklageskriftet.

Forsvarer Gitte Juul Jensen, der repræsenterer den ene af de tiltalte, der har haft aflytningsudstyr i sine sko, kritiserer ligeledes aflytningerne:

- Der står, at man må aflytte min klient i tre dage. Der står ikke noget om, hvornår man har sat det her i min klients sko, siger hun.

Fehår blev tilbage i 1998 dømt for drabet på bandidosrockeren Uffe Larsen, der blev begået to år tidligere under den store nordiske rockerkrig. I 2013 blev Fehår prøveløsladt efter 17 år bag tremmer.

Anklagemyndigheden mener, at han nu skal genindsættes på livstid.

/ritzau/