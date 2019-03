Den 63-årige mand, som sammen med sin 60-årige samlever i et nævningeting ved Retten i Esbjerg er tiltalt for grove seksuelle overgreb, vold og trusler mod parrets fire børn, bør pure frifindes.

Det mener hans forsvarer Allan Sørensen, som fredag har holdt sin procedure i den opsigtsvækkende sag, der i sit indhold giver associationer til de meget eksponerede misbrugssager mod børn fra Tønder, Brønderslev og Rebild.

Det samme mener den 60-årige kvindes forsvarer Jørgen Iversen, som fredag eftermiddag ligeledes har afsluttet sin procedure på vegne af sin klient.

De objektive beviser er ganske enkelt alt for spinkle, og da gerningsperioden ifølge anklageskriftet begyndte i 1987 og stod på syv år frem - altså for omtrent 30 år siden eller mere - er usikkerheden om og troværdigheden af de forurettedes forklaringer særdeles usikre, påpegede begge forsvarere.

Endelig blev spørgsmålet om forældelsesfrist et tema i Allan Sørensens procedure.

»Anklagemyndigheden har ikke løftet den bevisbyrde, der kræves for at kunne domfælde. Vi har at gøre med en sag, der går 30 år tilbage, og det skærper kravene til beviserne. Jo længere tid der går, jo større risiko er der for, at man ikke kan huske detaljer. Man ved fra sig selv, hvor lidt man kan huske om, hvad man foretog sig for et år siden. Hvordan er det så ikke, når der er gået 30 år,« spurgte han retorisk.

Mens han rettede blikket mod nævningene fortsatte han:

»Der mangler ganske enkelt objektive beviser. Derudover er det også påfaldende, at ikke en eneste af de naboer, der er blevet ført som vidner her i retten, har set, at der er foregået noget seksuelt i hjemmet. Min klient har et - ja - meget bramfrit sprog, men det er så også det. Det kan man ikke dømme nogen på,« sagde den 63-åriges forsvarer.

Han gjorde begrebet forældelse til et centralt tema og henviste til, at det ifølge love og regler under alle omstændigheder slet ikke er muligt at domfælde for noget, der er foregået før 1. juli 1990.

»Hvad har anklagemyndigheden i sagen? Den starter først op i 2017, da der bliver indgivet politianmeldelse. Vi har så nogle forklaringer fra de forurettede, bl.a. afgivet på video, og vi har tegninger, som er lavet i midt-90’erne. Og så har vi en pisk, som er fundet i hjemmet hos det tiltalte par. Og endelig nogle google-søgninger, som er foretaget så sent som i 2014. Og ellers ikke mere. Jeg mener ikke, vidnerne har været i stand til at understøtte anklagemyndighedens påstand, og forklaringerne fra de forurettede bør på grund af deres meget unge alder dengang ikke lægges til grund,« sagde forsvareren.

Jørgen Iversen, forsvarer for den 60-årige mor til de fire forurettede, sagde i sin procedure, mens han kiggede over mod nævningene:

»I skal finde ud af, hvad der er sandheden i den her sag. For mig at se har vi reelt kun de fire forurettede at bygge anklagen på. Bevares, der er blevet præsenteret andre beviser. Men de viser bare ikke, hvad der er sket. Det her er et enten-eller: Enten er det bevist, eller også er det ikke bevist. Og anklagemyndigheden har ikke udover enhver tvivl bevist, at der er sket det, som der er beskrevet i anklageskriftet,« sagde han.

Ingen af de to tiltalte ønskede at tage ordet, da retsformanden som afslutning på nævningesagens sjette dag gav dem mulighed for det.

Der falder dom på fredag.