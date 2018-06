Alle fire mænd, som ved Retten i Kolding er tiltalt for at have deltaget i mishandling og overgreb mod en lærling bl.a. ved at fastholde ham og presse et kosteskaft og en tømrerblyant op i eller mod hans endetarm, bør pure frifindes.

Det mener de fire tiltaltes forsvarere, som mandag formiddag er i gang med de afsluttende procedurer i den opsigtsvækkende sag.

“Der har været en helt særlig form for humor på den her arbejdsplads. Forurettede har selv været en temmelig stor del af den kultur, så han har accepteret den grove humor. Vi har her i retten hørt forskellige historier om, at der er en speciel jargon i firmaet: F.eks. skyder man med sømpistol på hinanden, man brænder hinanden bagi med tagbrændere, man ruller hinanden i isolering og så videre. Bevisførelsen i de seneste dage her i retten viser, at forurettede selv på ingen måde har holdt sig tilbage. Han har selv været dybt involveret i den kultur, der har været i virksomheden,” lød det i forsvarer Nils-Erik Kallmayers procedure.

Hans medforsvarer, advokat Ole Schmidt, udtrykte det på denne måde:

“Vi skal huske, at der har været denne særlige form for værkstedshumor på den her arbejdsplads. Det svarer jo til, at hvis man melder sig ind i en bokseklub, så kommer man jo heller ikke hen efter en kamp og piver og siger: Jeg er blevet slået. Eller hvis man - som Raket-Madsen - færdes i en S/M-klub, så klager man jo heller ikke over, hvis man er blevet pisket,” lød det fra Ole Schmidt.

Anklager Anna Holm har tidligere i dag i sin procedure krævet halvandet års ubetinget fængsel til de to hovedmænd på 25 og 30 år.

Sidstnævnte var på tidspunktet for episoderne, som ifølge anklageskriftet udspillede sig fem gange mellem marts og september 2016, ikke alene chef for den forurettede men også hans svoger, idet chefen var kæreste med den spinkle, 17-årige lærlings storesøster.

De to øvrige tiltalte, en 32-årig og en 36-årig mand, er af udenlandsk herkomst. For deres vedkommende kræver anklageren fem og fire måneders ubetinget fængsel. Samt henholdsvis ubetinget og betinget udvisning af Danmark.

Den forurettede er i dag 20 år og arbejder i et andet firma end der, hvor han blev forulempet. Han kræver 175.000 kroner i torterstatning for det, han har været udsat for.

Der falder dom senere i dag.

Bt.dk følger sagen fra Retten i Kolding.