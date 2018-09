Tre mænd er fængslet for at videreføre banden Loyal To Familia. Forsvarer mener, de er tilfældige prøveklude.

Helsingør. Tre unge mænd er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør blevet varetægtsfængslet, fordi de mistænkes for at ville videreføre banden Loyal To Familia, LTF, som er blevet forbudt.

Forsvareren for den af de tre, advokat Mai-Brit Storm Thygesen, forstår ikke, hvorfor netop de tre er blevet anholdt og fængslet.

- De har opholdt sig i en baggård, hvor LTF'ere tidligere har hængt ud, siger hun.

- Nogle af dem har så været iført en kasket, hvor der er et F på, og det mener anklagemyndigheden skulle have noget med LTF at gøre. Min klient havde dog ikke sådan en kasket, fortsætter hun.

Hun mener, at anholdelsen og varetægtsfængslingen er en overreaktion, og at sagen er "en lille smule politisk".

- Man skal have prøvet de her sager, og så er det tilfældigt, at netop de tre rammes. De skal være en slags prøveklud for, om overtrædelse af forbuddet mod LTF kan begrunde varetægtsfængsling, mener Mai-Brit Storm Thygesen.

Hun hæfter sig ved, at to andre blev anholdt sammen med de tre, som nu er varetægtsfængslet.

- Den ene er ikke medlem af LTF, og den anden er blevet løsladt af grunde, som jeg ikke kender, siger forsvarsadvokaten og peger på, at alle de tre nu fængslede ikke tidligere har været straffet.

Rigsadvokaten har for nylig besluttet at forbyde LTF. Det skyldes, at gruppen sættes i forbindelse med meget alvorlig kriminalitet.

Forbuddet blev meddelt 4. september, og allerede dagen efter greb politiet ind mod fem personer, der stod på Falstergade i Fredericia. De blev dog ikke fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling.

Mai-Brit Storm Thygesen og hendes klient har ligesom en af de andre fængslede kæret afgørelsen til Østre Landsret.

/ritzau/