Anklagere er på juridisk vildspor i den tiltale, der er rejst om droner til Islamisk Stat, siger forsvarer.

En af de tiltalte mænd i en sag om køb af droner til terrorganisationen Islamisk Stat skal frifindes. Han var bare en købmand, der ville tjene hurtige penge. Og selv hvis retten mener, at der er tilstrækkelig med beviser, skal den primære påstand fra anklagemyndigheden afvises.

Sådan lyder nogle af de indsigelser, som advokat Michael Juul Eriksen fremlægger fredag i Københavns Byret.

Han forsvarer en 31-årig mand - der kaldes chaufføren - mod anklagen om medvirken til forsøg på terror. Han skaffede dronedele, avancerede kameraer og gasmaskefiltre til Islamisk Stat, hævdes det.

- Han var ikke en del af en ideologisk kamp. Han gør det her for at tjene penge, siger Michael Juul Eriksen om nogle af indkøbene.

Den 31-årige rejste ofte på svipture til Istanbul. Nogle gange med tv-stik og andet. Men der er ifølge forsvareren ingen beviser for, at han havde kontakt til Islamisk Stat. Hensigten var blot at videresælge varerne og at score en gevinst, lyder det.

At han brugte dæknavne som Adam, Allan, Hamza og Mikail forklares med, at han handlede sort. Og at han hørte religiøse sange med voldsomt indhold i den bil, han kørte Uber-taxi med, skal ikke tillægges betydning, lyder det i forsvarstalen.

Torsdag fastslog en anklager, at den 31-årige intet gjorde for at få sine to søstre, der frivilligt havde tilsluttet sig IS, til at vende hjem til de nervøse forældre. Men Michael Juul Eriksen svarer fredag, at han var imod søstrenes rejse til Syrien.

Den primære tiltale drejer sig om terror i form af drab og grov vold. Straffelovens paragraf 114, der kan give fængsel indtil livstid, er overtrådt, men her er anklagemyndigheden juridisk på afveje, mener forsvareren.

- Denne bestemmelse forudsætter en konkret voldshandling. Men der er ikke nævnt nogle konkrete drab eller voldshandlinger, siger Michael Juul Eriksen om de syv tilfælde, hvor chaufføren ifølge anklageskriftet skal have skaffet udstyr til IS.

Højst kan der være tale om overtrædelse af paragraf 114e, mener han. Den handler om at fremme en terrororganisations aktiviteter. Forskellen er til at tage og føle på. Her er strammerammen nemlig fængsel i seks år.

I sin kritik af anklageskriftet støtter advokaten sig til andre domme. For eksempel er syrienkrigere, der er dømt for at have deltaget i kamphandlinger for Islamisk Stat, heller ikke blevet dømt for den primære paragraf, som kan give fængsel indtil livstid.

- Og hvis man forsyner en terrororganisation med våben, er det også en subsidiær bestemmelse, der gælder, påpeger han i sin tale til nævninger og dommere.

Advokaten har talt mere end to timer fredag formiddag. Om eftermiddagen vil han argumentere for, hvorfor han mener, at PET udsatte "købmanden" for en ulovlig agentaktion.

/ritzau/