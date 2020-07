Britta Nielsens datter skal frifindes, mener forsvarer. Familiemedlemmer tror det bedste om deres nærmeste.

Et billede af Britta Nielsen med champagne til en hesteauktion skal dommeren og de to domsmænd i Retten i Glostrup glemme, når de skal afgøre sagen mod hendes tre børn.

Det mener Peter Secher, der er forsvarer for Britta Nielsens ældste datter Jamilla Hayat, som han vil have frifundet.

- I skal prøve at glemme det her billede af Britta og sætte jer i børnenes sted og høre deres opfattelse af hende.

- Hun har kendt hende, som alle andre har kendt deres mor, Britta trøstede hende, skiftede hendes ble, Britta var hendes fortrolige, siger Peter Secher.

Derfor har nu 36-årige Jamilla Hayat stolet på moren, mener han.

- Familiemedlemmer tror altid det bedste om deres nærmeste. Vi tror altid det bedste i en sådan udstrækning, at vi ligefrem er sikre på det, siger forsvareren.

Han fortæller videre, at det ikke er lykkedes at finde et vidne, som undrede sig over Britta Nielsens mange penge eller troede, at Jamilla Hayat gjorde det.

- De kan ikke finde et eneste vidne, som fornemmede på Jamilla, at hun undrede sig, siger Peter Secher.

Britta Nielsen er dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og Jamilla Hayat er tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 millioner kroner, som hun skal have fået fra 2007 frem til 2018.

- Vi skal huske på, at i de ti år forud for anklageskriftet har Britta stjålet 22 millioner kroner, som gav børnene det søde liv, siger Peter Secher, der stiller spørgsmål ved, hvorfor de pludselig skulle undre sig i 2007.

Jamilla Hayat er tiltalt for et mindre beløb end de to andre. Hun skal blandt andet have fået en andelslejlighed. I modsætning til de andre har hun oprettet gældsbreve og indberettet en del af pengene som gaver.

Anklager Kia Reumert mener, at de var ren proforma, som blev oprettet på grund af en skattesag. Ifølge hende var det kun i de to år, at Jamilla Hayat blev undersøgt af Skat, at der er gældsbreve og gaveanmeldelser.

Peter Secher stiller dog spørgsmål ved, hvorfor Jamilla Hayat skulle skrive til Skat, at hun havde fået penge fra sin mor, hvis hun formodede, at de kom fra kriminalitet.

- Jeg mener, at anklagemyndigheden mangler et godt svar på, hvorfor Jamilla turde skrive det til Skat, siger han.

Anklagemyndigheden kræver Jamilla Hayat idømt halvandet år til to års fængsel. Skulle Jamilla Hayat blive dømt skyldig, mener Peter Secher, at en straf på seks måneders betinget fængsel vil være passende.

Hendes søster Samina Hayat kræves idømt tre et halvt år til fire års fængsel, mens broren kræves idømt mindst tre års fængsel.

De er tiltalt for at have fået henholdsvis 37,2 millioner kroner og knap 10,7 millioner kroner. De vil ligeledes frifindes.

