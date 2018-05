Justitsminister Søren Pape Poulsens mandlige forlovede har skiftet forklaring på flere væsentlige omkring omstændighederne ved den volds-episode, der natten til 17. maj udspandt sig ved LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Det argumenterede advokat Michael Sahl Nielsen for onsdag eftermiddag, da han som forsvarer ved et retsmøde i Københavns Byret forsøgte at få sin klient - en 34-årig mand fra Slovakiet - løsladt for knytnævevold mod justitsministerens kæreste.

»Vi er nu i en situation, hvor den påstået forurettede har skiftet forklaring, siden han blev afhørt første gang og tilkendegav, at der ikke havde været tidligere kontakt mellem parterne. Først afgav han en meget romantiseret forklaring, men efter at politiet har skaffet videoovervågningen fra baren, må han acceptere, at der var adskillige kontakter mellem parterne i tiden op til slagsmålet,« lød det blandt andet fra forsvareren for den slovakiske mand.

Ifølge Michael Sahl Nielsen fremgår det af videoovervågningen, at justitsministerens kæreste, Josue Vasquez, sad på baren om natten fra kl. 01 til 03 og spillede spil. Ved et nabobord sad den 34-årige advokat fra Slovakiet sammen med en kammerat, og den 34-årige blev med forsvarerens ord flere gange genstand for »tilnærmelser« fra justitsministerens forlovede.

»Videoovervågningen fra LA Bar viser, at der har været adskillige former for kontakt, som tyder på, at den påstået forurettede har udvist interesse for min klient. Siden har den afhørende betjent om jeg så må sige taget om nælden og spurgt, om den kontakt, der flere gange er, var af seksuel karakter. Det har den forurettede imidlertid afvist. Men man ser dem sammen flere gange, og de står på et tidspunkt meget tæt. Desuden har den påstået forurettede i hvert fald to gange i forløbet tilbudt min klient nogle shots,« oplyste advokaten til dommeren i Københavns Byret.

»Desuden viser overvågningen fra området uden for baren, at det ikke var rigtigt, at forurettede blev slået ved gelænderet. Det viser overvågning bestemt ikke. Det betyder, at den forurettedes forklaring også på det punkt har en lidt tvivlsom lødighed, for at sige det neutralt,« lød det fra Henrik Sahl Nielsen ved retsmødet.

Trods forsvarerens anstrengelser besluttede dommeren i Københavns Byret dog, at den 34-årige slovak fortsat skal sidde varetægtsfængslet i yderligere to uger. Han er nu formelt blevet tiltalt for vold, men er ikke længere sigtet for også at have overtrådt straffelovens paragraf om hadforbrydelse. Ifølge tiltalen er det dog stadig politiets opfattelse, at slovakken sagde »I don't like homos« i forbindelse med overfaldet.