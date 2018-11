Efterforskningen af et mistænkeligt dødsfald i Herlev førte tirsdag til, at en kvinde er blevet sigtet for krænkelse af gravfreden og usømmelig omgang med lig.

Nu fortæller den anholdte kvindes forsvarer, at hun sandsynligvis har gravet sin egen mands lig ned i haven.

»Manden afgik ved døden i sommer. I stedet for at ringe til lægen og politiet skaffede hun sig af med liget på en noget alternativ måde. Det peger i retningen af, at han er blevet gravet ned i haven,« siger kvindens forsvarer Bjørn Lund Hansen til TV 2.

Forsvareren fortæller, at den sigtede er en ældre kvinde, som ikke havde noget familie tilbage, da manden døde og siden har levet ensomt i sit hus på Tofteledet i Herlev.

Han kan endnu ikke udtale sig om den sigtede kvindes psykiske tilstand.

Kvinden blev tirsdag sigtet for krænkelse af gravfreden og usømmelig omgang med lig efter en længerevarende politiaktion ved huset, som stadig er i gang.

Københavns Vestegns Politi får tilsyneladende assistance af blandt andre arkæologer og andre specialister.

Ved en kolonihave i området ses tirsdag en bil fra Moesgaard Museum, som blandt andet udfører retsarkæologiske opgaver.

Umiddelbart har Københavns Vestegns Politi ikke kommentarer til, om indsatsen har forbindelse til en sag om et mistænkeligt dødsfald i Herlev.

Mandag formiddag fik politiet en anmeldelse i sagen og besluttede derefter at afspærre et hus på Tofteledet.

Tirsdag formiddag bliver den sigtede kvinde fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

/ritzau/