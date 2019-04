»Anklageskriftet mod min klient er for ukonkret. I tre af de fire voldtægtsforhold er det ikke præciseret, hvornår voldtægterne skulle have fundet sted.«

Sådan lød det onsdag formiddag ved retten i Lyngby, da straffesagen mod en midaldrende filmmand skulle til at gå gang.

Mandens forsvarer - advokat Poul Hauch Fenger - ønskede ved sagens start tre af sagens fire anklagepunkter helt afvist. Anklagerne mod filmmanden i disse forhold finder han nemlig for upræcise - og dermed i strid med retsplejelovens regler.

»De giver ikke min klient mulighed for at ordentligt forsvar. Forsvaret har bind for øjnene og må famle sig frem i blinde,« lød det i advokatens procedure for at få de tre tiltalepunkter afvist.

I det første forhold er filmmanden, der er beskyttet af navneforbud, tiltalt for »i perioden fra primo 1983 (..) til ultimo 2003« at have voldtaget en pige, der kun var fire år ved periodens start.

I det næste forhold i anklageskriftet hedder det, at den tiltalte »på et ikke nærmere angivet tidspunkt i sommeren 2010« har voldtaget en voksen kvinde.

Og i det tredje forhold er han tiltalt for »på et ikke nærmere angivet tidspunkt i vinteren 2013« at have voldtaget sin daværende kæreste.

»Når der som i forhold 1 i en periode på 20 år ikke præcist er angivet tid og sted, er det fuldstændig umuligt for mig at forsvare min klient. Efterforskningen har ikke været objektiv på noget tidspunkt i forhold til min klient,« lød det blandt andet fra filmmandens forsvarer.

Det fjerde af sagens anklagepunkter er til gengæld uhyre præcist angivet med både tid og sted. Den voldtægt har ifølge anklageskriftet fundet sted 31. maj kl. ca. 06 på et nøje beskrevet sted i København. Her nægter filmmanden sig skyldig.

Sagens anklager Christina Schønsted fra Nordsjællands Politi afviser kritikken mod anklageskriftet. Hun siger, at voldtægter mod en ung pige gennem 20 år umuligt kan være helt præcist beskrevet med tid og sted.

Foreløbig har domsmandsrettens retsformand besluttet at udskyde sagen til i hvert fald kl. 13.

Hvis retten ikke imødekommer kravet fra filmmandens forsvarer, kan det teoretisk betyde, at domsmandssagen bliver udskudt helt frem til efteråret.

Den midaldrende mand har under politets efterforskning af de tunge forhold været varetægtsfængslet i to omgange.

I den forbindelse har han via sin forsvarer bedt om at blive beskyttet af et retsligt navneforbud, hvilket en dommer har imødekommet.

Da et navneforbud reelt er et forbud mod at røbe mandens identitet offentligt, er B.T. afskåret fra at gå nærmere i detaljer med konkrete oplysninger om ham.

Ifølge anklageskriftet begyndte den nu tiltalte sin karriere som voldtægtsforbryder allerede som 16-årig.

Her blev en lille pige ifølge tiltalen både slået og truet med, at der ville ske hendes nærmeste familie noget meget ondt med død og overgreb, hvis hun ikke makkede ret og holdt mund om voldtægterne.

Først som voksen besluttede kvinden efter et længerfe terapiforløb at gå til politiet med en anmeldelse om de mange års overgreb.

Under efterforskningen af mandens aktiviteter og omgangskreds stødte politiet på i første omgang yderligere to voldtægtsforhold mod to andre kvinder, som der nu også er rejst tiltale for.

Begge disse forhold fandt ifølge anklageskriftet sted på filmmandens bopæl i henholdsvis sommeren 2010 og vinteren 2013.

Den fjerde kvinde blev ifølge tiltalen voldtaget sidste forår, efter at filmmanden var blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling i sagen. Her var offeret ifølge anklageskriftet ude af stand til at modsætte sig overgrebet på grund af beruselse og medicinpåvirkning.