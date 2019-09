Tvivlen skal lade manden, der er anklaget for voldtægt i borgmesterseng, komme til gode, siger hans forsvarer.

Beviserne for, at der skulle være sket en voldtægt i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (L), seng, er alt for tynde.

Det mener advokat Hannah Krog, der er forsvarer for den 30-årige mand, som er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse i forbindelse med en fest i borgmesterens hjem på Nørrebro i foråret.

Den ene siger, at det er frivilligt, mens den anden siger, at det er foregået ved udnyttelse, siger Hannah Krog.

- Hvis man er i tvivl, skal der ske frifindelse.

I løbet af en forårslørdag i år havde den tiltalte, borgmesteren og en gruppe andre været til fodboldkamp, inden festen blev indledt i borgmesterens hjem.

De røg herefter videre på en bar, og fire af dem endte senere hjemme i borgmesterens seng, og her hævder anklagemyndigheden, at den 30-årige voldtog en kvinde.

Der er flere ting i sagen, som Hannah Krog undrer sig over.

I løbet af festen talte den tiltalte med forurettede. Hun fortalte, hun mest var til kvinder. Senere kyssede hun så med den tiltalte.

- Vi ved, at han har kysset med X den aften, selv om hun har sagt, hun var mest til kvinder og ikke til mænd.

Den tiltalte har forklaret, at stemningen næste dag var god. Også det undrer forsvarsadvokaten.

- Når man ser på situationen efterfølgende, må man konstatere, at det er en situation, hvor man bliver liggende, sover videre og er sammen næste dag.

Der er ingen, der næste dag reagerer, som om der er blevet begået en forbrydelse, siger Hannah Krog.

Det var den tiltalte selv, der rettede henvendelse til politiet. Det skete to dage senere. Men der gik ni dage, inden politiet fik kontakt med den forurettede. Hun var i Paris.

Derfor betvivler forsvarsadvokaten troværdigheden i vidneforklaringerne.

- Der har været en massiv kontakt mellem kvinden og borgmesteren samt adskillige veninder.

- Hele idéen med politiet er, at man får en forklaring hurtigt, når den er frisk i erindringen uden påvirkning fra andre og uden efterrationalisering. På den måde undgår man såkaldte forurenede forklaringer.

Manden nægter sig skyldig. Dommen ventes afsagt onsdag eftermiddag.

/ritzau/