Dom på 30 dages betinget fængsel skal nærlæses, før 20-årig tager stilling til, om den skal ankes.

Randers. En 20-årig mand fra Syddjurs blev mandag idømt 30 dages betinget fængsel i den første af en række prøvesager om deling af en sexvideo.

Manden havde nægtet sig skyldig, fordi han ikke mente, at der var tale om en video med børnepornografisk indhold.

Han vurderede drengen og pigen i videoen til at være over 18 år.

Men dommeren og de to domsmænd havde en anden opfattelse, og derfor vil den dømte nu overveje, om sagen skal prøves ved landsretten.

- Min klient er en ung fyr. Han har ikke prøvet det her før, så nu skal han lige hjem, og det her skal bundfælde sig, siger Dorthe Østerby.

Hun beskriver hans reaktion på dommen som "fattet".

- Vi havde snakket forskellige scenarier igennem, og han reagerede meget fattet. Men nu skal han lige hjem og sove på det, siger hun.

Sagens anklager, Rosa Pape, havde krævet manden idømt en betinget straf på ikke under 60 dages fængsel.

Også hun skal hjem og nærlæse dommen.

- Jeg er tilfreds med, at retten har vurderet, at der var tale om børneporno, og at der skulle udmåles en frihedsstraf, siger hun.

Den 20-årige blev dømt for besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale. Men han blev frifundet for at have krænket blufærdigheden hos modtagerne af videoen.

Det skete med den begrundelse, at modtagerne af videoen selv havde efterspurgt den.

- Den begrundelse skal vi lige have nærlæst, siger Rosa Pape.

Ud over betinget fængsel i 30 dage er den 20-årige blevet dømt til at betale en godtgørelse på 10.000 kroner til pigen i sexvideoen.

Hun havde dog via sin bistandsadvokat krævet 100.000 kroner i godtgørelse.

Drengen, der også optrådte i sexvideoen, havde krævet en godtgørelse på 75.000 kroner.

Der er ikke noget til ham i dommen fra Retten i Randers.

Der er rejst sigtelse mod flere end 1000 unge for at videredistribuere fotos og videoer med et seksuelt krænkende indhold.

Mandag sidst på eftermiddagen faldt der dom i en lignende prøvesag ved Retten i Lyngby.

Her blev en 19-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt sexvideoer.

De to sager fra Randers og Lyngby vil blive fulgt af yderligere syv prøvesager, som skal være anklagemyndighedens rettesnor for, hvordan de øvrige sager skal behandles.

