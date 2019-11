Forsvarer vil have 32-årig lærer frikendt for voldtægt af 13-årig elev. Pigen har talt usandt, siger han.

Den 13-årige pige, der ifølge anklagemyndigheden blev voldtaget adskillige gange af sin idrætslærer på en sjællandsk skole, opsøgte bevidst læreren og har siden talt usandt om episoderne.

Sådan lyder det fra den 32-årige lærers forsvarer, der torsdag gav de afsluttende bemærkninger til nævninger og dommere, der nu skal votere inden skyldkendelsen.

- Det er en dybt tragisk sag, og der er ingen tvivl om, at min klient skal have en straf, siger forsvarer Jeppe Søndergaard.

Han kalder forholdet mellem pigen og læreren for et upassende gensidigt forhold.

Det er angiveligt lærerens ptsd-lidelse, der fratog ham dømmekraften i det seksuelle forhold til pigen, har han forklaret. Læreren var udsendt soldat i Afghanistan i 2008.

Den 32-årige er blandt andet tiltalt for at have voldtaget den 13-årige pige analt i en skov, imens han gav hende håndjern bag om ryggen og halsbånd på, som han strammede.

Men forsvareren køber ikke den forurettedes gengivelser af episoderne.

- Jeg mener ikke, at vi kan stole på alt, som forurettede forklarer, siger forsvareren.

Anklager Siw Olsen mener derimod, at lærerens forklaring må tilsidesættes som utroværdig.

Læreren havde planlagt overgrebene på pigen, mener hun. Undervejs i sagen forklarede en psykolog om begrebet "grooming". Det betyder, at en voksen eller ældre person tager magten eller styringen over et offer, som så kan blive udnyttet seksuelt.

Det er netop det, anklageren mener, læreren har gjort.

- Jeg mener bestemt, at tiltalte ikke kan have været i tvivl om, at det ikke var frivilligt. Hun siger nej, og hun prøver at vride sig løs ved adskillige lejligheder. Desuden er det vel næppe nødvendigt at true en 13-årig pige, hvis forholdet var frivilligt, siger Siw Olsen.

Læreren fortalte angiveligt pigen, at han var med i en hemmelig gruppe af soldater, der ville slå hende ihjel, hvis hun sagde noget om episoderne.

Han er tiltalt for i alt 12 forhold. De groveste forhold er ifølge anklageren begået mod den 13-årige pige, mens tre andre piger, der også var elever på skolen, er blevet udsat for blufærdighedskrænkelser.

Læreren er blandt andet tiltalt efter paragraf 216 stk. 3, som kan give en straf på op til 12 år.

Voldtægten i skoven var nemlig af særligt farlig karakter, mener anklageren. Den 32-årige er tiltalt for at have taget fat om halsen på pigen, så det slørede for hendes øjne, ligesom han gav hende halsbånd på, som han rev i.

Læreren nægter sig skyldig i voldtægterne, men erkender flere forhold om blufærdighedskrænkelse.

Skyldkendelsen falder mandag klokken 10.

/ritzau/