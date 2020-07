Forsvareren for den ene af de to mænd, der er sigtet for drabet på en 28-årig dansk-tanzanisk mand på Bornholm, vil have motivet frem i offentligheden.

Det fortæller han til B.T., efter der på sociale medier og i både danske og internationale medier har været spekuleret i et racistisk motiv.

»Anklager og politiet har meldt ud, at der ikke er tale om et racistisk motiv, men i stedet en personlig relation, og jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville se, om de her skriverier på Facebook ikke stoppede. Men det gør de ikke, så jeg vil bede retten om en delvis åbning af dørene, så motivet kan komme frem,« siger forsvarsadvokat Asser Gregersen, der er forsvarer for den yngste af de to brødre.

De seneste dage har der floreret en video på de sociale medier, hvor den ældste af de to brødre fremviser en tatovering af et hagekort på sit ben med teksten 'White Power', og på hans Facebook-profil har han et billede med teksten 'White Lives Matter'.

Det har været en medvirkende årsag til, at flere – særligt personer på de sociale medier – har hævdet, at motivet for drabet var racistisk, selv om politiet har været ude og understrege, at de ikke mener, det er tilfældet.

I stedet har de fastholdt, at der var tale om en personlig relation mellem de to sigtede og den dræbte, som gik galt. Hvad den relation er, vil politiet ikke komme nærmere ind på, og da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, er de nærmere detaljer i sagen ikke offentligheden bekendt.

»Min tanke er, at man får en ekstraktudgave fra grundlovsforhøret, hvor man piller alt andet end motivovervejelser ud, så B.T.s læsere kan høre det fra domstolen,« siger Asser Gregersen og tilføjer, at det er en lidt usædvanlig manøvre.

»Så kan de overveje, om de vil tage det til følge. Det er ikke sikkert, at jeg får held til det, men set i lyset af, at historierne nu også har nået New York Times, så ser jeg mig nødsaget til at forsøge.«

Asser Gregersen har desuden rettet henvendelse til Facebook for at få dem til at redigere i de efterhånden talrige opslag og billeder, der florerer af de to sigtede.

»Overordnet set er det min opfattelse, at skribenterne ikke ved, hvad de taler om,« siger han.

Af sigtelsen mod de to danske brødre fremgår det, at de har sparket ofret, stukket ham med en kniv og slået ham med en rafte og en flaske. Hertil skulle de have trykket et knæ mod halsen på den 28-årige nu afdøde mand.

De to brødre har erkendt at have udøvet vold mod den afdøde, men de nægter sig skyldige i drab.