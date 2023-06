Mens den dengang drabssigtede sad varetægtsfængslet, blev der holdt nogle opsigtsvækkende møder i arresten.

Telefoniske eller fysiske møder, hvor den drabssigtedes forsvarsadvokat angivelig instruerede sin klient i at lyve.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Mere konkret lyder tiltalen på, at forsvarsadvokaten har misbrugt sit erhverv og modarbejdet sagens oplysninger ved at have instrueret sin klient i en usand forklaring forud for retssagen.

B.T. har været i kontakt med den tiltaltes forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann, der oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Står det til anklagemyndigheden, skal forsvarsadvokaten frakendes retten til at arbejde med straffesager i en endnu ikke bestemt periode.

Senere mandag vil der blive afholdt et retsmøde, hvor den tiltalte og hans forsvarer vil forsøge at få nedlagt navneforbud i sagen.

På den baggrund er det for nuværende derfor ikke muligt for B.T. at beskrive sagen nærmere.

Der er dog tale om en af de mest omtalte drabssager inden for de seneste år.

