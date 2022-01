»Når politiet prøver at beskrive ham som en sprængfarlig bombe, der blev afmonteret i sidste øjeblik, er det en god historie, som pressen har taget til sig.«

Forsvareren for den 27-årige mand, der er tiltalt for at planlægge en række skoleskyderier, mener ikke, hans klient skal dømmes.

For hele sagen er 'pisket op i en høj stemning'. Det var i hvert fald, hvad forsvarsadvokat Ulrik Andreas Henriksen argumenterede for i sin procedure mandag ved Retten i Aalborg.

»Bomben var løst krudt. Der har ikke været forsæt på noget tidspunkt. Så den stemning, man har pisket op, er ikke reel,« lød det fra Ulrik Andreas Henriksen.

Han anerkender dog, at det manifest, den 27-årige mand har skrevet i adskillige år, er grusom læsning. Men det er ikke strafbart, når der er tale om fantasier om et skoleskyderi, mener han.

Tiltalte har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig, ligesom han i overensstemmelse med sin forsvarers udlægning har holdt fast i, at det var fantasier, han havde – men som stoppede i 2018.

Den 27-årige har erkendt, at han i perioden fra 2015 til 2018 skrev et 178 sider langt manifest med et ønske om at blive historiens værste massemorder. Samtidig begyndte han at modtage skydetræning, anskaffede sig taktisk beklædning og tog på to rekognosceringsture til flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Alt sammen skulle udmønte sig i et angreb i august 2018. Men da dagen kom, var motivationen der ikke længere, har den tiltalte forklaret.

Anklagemyndigheden derimod er af en helt anden overbevisning.

»Han var fortsat i besiddelse af sin taktiske beklædning. Han fortsatte og bevarede sit manifest, videodagbøger og research.«

»Jeg mener ikke, jeg har blæst noget op,« sagde Kim Kristensen til forsvarerens kommentar om, at stemningen er pisket op.

Kim Kristensen forklarede under sine afsluttende bemærkninger i sidste uge, at det fortsat er politiets og anklagemyndighedens overbevisning, at de forhindrede et angreb:

»Måske ikke dagen efter eller ugen efter. Men inden for en overskuelig periode efter anholdelsen,« sagde anklageren om det tidspunkt, han formoder, et angreb kunne have fundet sted.

Tiltaltes digitale færden viser også, at han fortsatte sin research på oplysninger om ringetider og skoleskemaer for en række skoler og uddannelsesinstitutioner frem til 2020, mener anklageren.

Og i december 2020 modtog tiltalte en betalingsanmodning på en AR 15-riffel på det mørke internet. Tiltalte siger selv, at han ganske rigtigt søgte på det mørke internet efter våben den pågældende aften. Men han havde ingen intention om at købe riflen, forsikrer han.

Anklagemyndigheden mener derimod, at tiltalte var i færd med at købe den. Ifølge anklageren kan man altså sætte flueben ud for alle punkter, der tydeliggør, at tiltalte ikke havde opgivet planen om et masseskyderi i 2018 – og at planerne fortsatte i 2019 og 2020.

Ifølge forsvareren bør det dog tale til tiltaltes fordel, at riflen aldrig blev købt.

»Det var hans interesse – at kigge på våben. Interessen er kædet sammen med min klients interesse for natur, jagt og skydning.«

»Er der så reelt bevis for, at han ville slå andre mennesker ihjel? Jeg mener, der er tvivl om det.«

Den tiltalte er ifølge en mentalundersøgelse sindssyg og uegnet til fængselsstraf. Anklageren vil have ham idømt en anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han findes skyldig.

Der ventes dom på torsdag, hvor kendelsen efter alt at dømme bliver læst højt klokken 11.