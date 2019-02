16 måneders varetægtsfængsling har ifølge forsvarsadvokat tæret hårdt på kvinde dømt for blodtapning af søn.

En 36-årig kvinde, der torsdag er idømt fire års fængsel for mishandling af sin søn, har valgt at modtage dommen.

Hun har ikke kræfter til at anke og gennemføre sagen på ny ved landsretten, forklarer kvindens forsvarsadvokat, René Knudsen.

- Jeg sagde til hende, at jeg synes, det er en streng dom, og at det er muligt at anke den.

- Men jeg kunne se i hendes øjne, at det skulle stoppe. Hun magter ikke mere, siger advokaten.

Kvinden virkede fattet, da retsformanden læste dommen op.

Men tidligere på dagen, da retten slog fast, at hun havde gjort sig skyldig i grov vold og mishandling, brød hun sammen.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder. Det har blandt andet trukket ud, fordi man har ventet på en erklæring fra Retslægerådet.

Forsvarsadvokaten argumenterede i sin procedure for, at den lange ventetid var en formildende omstændighed og burde afspejles i straffen.

Han mente, at en straf på to års fængsel måtte være en passende sanktion.

Men sådan gik det ikke.

Resultatet blev fire års fængsel, som anklager Pia Koudahl havde bedt om.

En mentalerklæring har konkluderet, at kvinden fra Skjern lider af Münchhausen by proxy.

Forsvarsadvokaten mener, det er værd at overveje, om almindelig fængselsstraf er en passende sanktion i sådanne sager.

- Jeg synes, det er en refleksion værd, at en person, som vi vel alle kan være enige om ikke er rask, nu fortsat skal sidde bag tremmer, siger René Knudsen.

- Jeg mener ikke, det gavner nogen, at hun sidder længere. Det er der så ni dommere og nævninger, der har en anden opfattelse af.

- Det vil jeg også respektere. Det er så retstilstanden i Danmark, uanset om man er ramt af Münchhausen by proxy, siger forsvarsadvokaten.

Kvinden har selv forklaret i retten, at hun under varetægtsfængslingen i arresten har udviklet panikangst.

Moren blev anholdt af politiet 25. september 2017.

Hun blev taget på fersk gerning med syv blodfyldte sprøjter i hænderne, kort efter at hun havde tappet sin søn for blod for sidste gang.

Drengen, der i dag er syv år gammel, bor hos faren. Han har skiftet fra en specialskole til en almindelig skole og er ifølge farens forklaring en sund og rask dreng i dag.

Det er nu op til Statsadvokaten at afgøre, om man fra anklagemyndighedens side ønsker at anke dommen.

/ritzau/