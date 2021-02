Højesteret skal afgøre, om PET skal aflevere yderligere materiale om efterforskning mod 30-årig på Fyn.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænkes for at holde hånden over en agent, der kan have opfordret en 30-årig mand bosat på Fyn til at indsamle og dele materiale om Islamisk Stat.

Sådan lyder det fra forsvareren for den tiltalte i en straffesag, der mandag er indledt ved Retten i Odense.

Den 30-årige er tiltalt for at have indsamlet og derefter på nettet delt materiale, som støttede terrororganisationen.

Men manden, der er fra Gambia, nægter sig skyldig.

Anholdelsen skete i december 2019. Under en aktion tilrettelagt af PET slog betjente til mod en landejendom, hvor den 30-årige boede med hustru, to børn og svigerfamilien.

Samtidig blev cirka 20 andre anholdt forskellige steder i landet. I to andre sager i København er der rejst sigtelser mod to håndfulde personer. Den ene gruppe sigtes for skydevåben, den anden for bombefremstilling.

Kort efter aktionen var der oplysninger i israelske medier om, at det var Israels efterretningstjeneste Mossad, der havde bistået PET med efterforskningen.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Asser Lyngs Gregersen, har forsøgt at få PET til at rykke ud med mere materiale om sagen. Mandag beder han om lov til at få afhørt en juridisk souschef i PET om netop det. I den forbindelse lufter han en mistanke om, at en agent har virket i kulissen.

- Min klient forventes at forklare, at han har gjort noget, som han blev opfordret til. Han har fået idéen fra andre, siger forsvareren.

- Hvis hans handlinger er forårsaget af ansatte ved dansk politi eller ved udenlandske retshåndhævende myndigheder, kan det være en overtrædelse af agentreglerne, siger han.

PET er kommet med en ret tvetydig udtalelse i sagen, bemærker Asser Lyngs Gregersen.

Imidlertid vil retten ikke tillade, at chefen fra PET skal besvare spørgsmål om efterforskningen.

Retsformand Alex Nymark henviser til, at netop spørgsmålet om forsvarerens adgang til yderligere materiale fra PET er indbragt for Højesteret. Forsvareren må altså være tålmodig og vente på landets øverste domstol.

