- Nej!, lyder det fra Nima Nabipour, når anklageren spørger ind til Britta Nielsens familie.

Den svindelanklagede Britta Nielsen ønsker ikke at svare på spørgsmål om, hvorvidt hun har delt de stjålne millioner ud til andre.

Hendes tre børn og ene svigersøn er sigtet for groft hæleri.

Anklagemyndigheden fremviser dokumentation for, at hun har givet penge til sin familie, men da anklager Lisbeth Jørgensen kommer med sine uddybende spørgsmål, bryder Britta Nielsens forsvarer, advokat Nima Nabipour, ind.

- Nej!, udbryder han.

Han fortæller, at Nielsens sag ikke skal bruges som løftestang til sager mod andre, og han vil derfor ikke have, at hun skal svare.

Han er derudover utilfreds med, at anklagemyndigheden begynder at stille spørgsmål om eventuelle pengestrømme til familien, fordi han tidligere har tilkendegivet overfor de to anklagere, at hans klient ikke vil svare på spørgsmål herom.

Når man er tiltalt i en straffesag, har man ikke pligt til at udtale sig.

I et tidligere retsmøde kom det frem, at anklagemyndigheden mener, at svigersønnen fik omkring 380.000 kroner, sønnen fik cirka 2,8 millioner kroner, og de to døtre fik henholdsvis 2,7 millioner og 1,3 millioner kroner.

Det er dog uvist, om hælerisigtelserne går på de præcise beløb.

Britta Nielsens søn sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, og han har været til stede ved samtlige retsmøder, selv om han ikke er tiltalt.

