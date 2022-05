Er man skyldig, fordi man frivilligt sidder bag tremmer?

Nej, er det korte svar fra advokat Mette Grith Stage, som har overtaget forsvaret af den 36-årige sigtede i sagen om mordet på Mia Skadhauge Stevn.

Spørgsmålet melder sig, fordi der torsdag skulle tages stilling til, om manden skulle forblive varetægtsfængslet.

Men allerede inden, at en dommer havde kigget på sagen, havde manden selv accepteret en forlængelse.

»Det er ikke noget odiøst i, at vi på forhånd accepterer en forlængelse af fængslingen. Det betyder ikke, at vi anerkender noget som helst, eller at min klient er skyldig,« siger hun og fortsætter:

»Det er en vurdering og en anbefaling fra min side baseret på, hvordan retssystemet fungerer.«

Mette Grith Stage forklarer, at i komplekse sager – som store drabsefterforskninger – er det sjældent, at en dommer vælger ikke at forlænge varetægtsfængslingen.

»Men man kan ikke bruge det til at konkludere noget om den endelige dom. Jeg har haft klienter som har siddet varetægtsfængslet i over et år, men alligevel er endt med at blive frifundet,« siger Mette Grith Stage.

Mia-sagen kort Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt søndag 6. februar, da hun satte sig ind i en bil foran Netto på Vesterbro og er ikke blevet set siden.

Fire dage efter Mias forsvinden fandt politiet hendes ligdele i Dronninglund Storskov.

Men allerede efter et par intense efterforskningsdage kunne politiet anholde to 36-årige mænd i sagen og sigtede dem for drab.

Den ene blev varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt. Den løsladte mand er ikke længere sigtet i sagen.

De har begge nægtet sig skyldige i drabet.

Mia Skadhauge Stevn blev 4. marts bisat fra Budolfi Kirke i Aalborg.

Hun forventer da også, at den sigtede formentlig vil være bag tremmer, til sagen skal for retten.

Hvornår det bliver, er endnu uvist.

»Det er bestemt ikke utænkeligt, og det er selvfølgelig en meget stor belastning for min klient. Det er en voldsom sag at være sigtet i.«

Den 36-årige har siddet varetægtsfængslet siden 10. februar. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig.

Politiet har over for B.T. forklaret, at han på nuværende tidspunkt er deres eneste mistænkte i sagen.