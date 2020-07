Den ene af Britta Nielsens døtre er tiltalt for at have fået 37,2 millioner kroner, der stammede fra svindel.

Hverken bogholdere, banker, arbejdspladsen eller Bagmandspolitiet reagerede på, at den ufaglærte medarbejder i Socialstyrelsen Britta Nielsen havde mange millioner.

Det pointerer Christian Buhl Bjerrehuus, der er advokat for Britta Nielsens datter 33-årige Samina Hayat.

- Det har givet en klar indirekte forståelse af, at der ikke har været noget at sætte en finger på.

- Det kunne da ikke lade sig gøre at have så mange penge mellem hænderne, uden at nogen ville gribe ind, hvis de var stjålet et eller andet sted fra, siger advokaten i Retten i Glostrup.

I sagen er Samina Hayat og hendes to søskende tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i de millioner, som Britta Nielsen tog fra Socialstyrelsen. Samina Hayat er tiltalt for cirka 37,2 millioner kroner.

Hun nægter sig skyldig.

Forsvareren bemærker, at Danske Bank i 2012 lavede en indberetning, der blev sendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

- Vi har svært ved at se, hvorfor kunden skal hæve så mange penge, samt hvorfor et ministerium skal understøtte et stutteri, skriver en bankrådgiver i indberetningen.

Alligevel var det først i 2018, at Britta Nielsens svindel blev opdaget af en kommune.

De penge, Samina Hayat skal have fået, er blandt andet brugt på dyre heste og et dyrt ophold på det tyske stutteri Schockemöhle. Samina Hayat har haft et selskab i både Tyskland og Holland til at købe og sælge heste.

Hun har forklaret, at Britta Nielsen fortalte, at pengene kom fra arv og investeringer. Hun har desuden fortalt, at hun koncentrerede sig om sin hestesport.

Samina Hayats advokat lægger vægt på, at Britta Nielsen også har rådet over konti og haft en stor interesse i hestene.

- Faktum er, at det er meget tvivlsomt, hvor stort et beløb hun har haft kendskab til, og i hvis interesse det har været, siger Christian Buhl Bjerrehuus.

Han fortæller også, at Samina Hayat stolede på sin mor, og at hun ikke kunne kende den spinkle stemme, da moren var i retten i maj. Her viste det sig, at Britta Nielsen alligevel ikke ville vidne.

- Den dag Britta kom i retten, kunne hun slet ikke kende sin mors stemme. Hun kendte sin mor med en høj og autoritær stemme, siger advokaten.

Står det til anklagemyndigheden, bør retten straffe Samina Hayat med mellem tre et halvt år og fire års fængsel.

Fredag får forsvarerne for Samina Hayats to søskende ordet.

Dommen ventes 9. juli.

/ritzau/