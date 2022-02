»Dybest set, så er han stadigvæk helt rystet over, at det er sådan her, verden er.«

Sådan siger forsvareren til den af de to sigtede, der er blevet løsladt i Mia-sagen, foran retten.

Han fortæller desuden, at han »har det godt«.

Forsvareren, Jakob Dalsgaard-Hansen, understreger, at hans klient er løsladt, selvom anklagemyndigheden har kæret løsladelsen.

Han vil dog ikke fortælle, hvor den 36-årige mand befinder sig.

Forsvarsadvokaten vil ikke oplyse, om den løsladte har samarbejdet med politiet, men beskriver ham i den forbindelse som »imødekommende«.

Begge sigtede var til stede i retten under kendelsen, hvor sigtelsen altså blev fastholdt for begge, men kun én af de sigtede forbliver fængslet.



Der var ikke de store reaktion fra nogle af dem, idet de sad og kiggede ud i luften.



»De havde begge to en stram mine. Da de sad ved siden af deres forsvarere, havde de flakkende blikke. Men eller sad de bare og stirrede ud i luften,« fortæller B.T.s udsendte.



Han beskriver de to sigtede som værende iklædt mørkt tøj med kort hår og almindelige af højde og bygning.

Politiet leder fortsat efter 22-årige Mia, men Nordjyllands Politi leder stadig efter hende på flere adresser i nærområdet.