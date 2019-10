- Hun er selvfølgelig spændt, siger advokat Nima Nabipour om sin klient Britta Nielsen før start på retssag.

På torsdag begynder retssagen mod Britta Nielsen i Københavns Byret, og det er hun spændt på.

Samtidig ser hun frem til at give sin udlægning af sagen.

Det siger den 65-årige kvindes forsvarer, advokat Nima Nabipour.

- Hun er selvfølgelig spændt, og så ser hun frem til at fremkomme med sin forklaring og sin udlægning af hele den situation, hun er havnet i, siger Nima Nabipour.

Han har været forsvarer for Britta Nielsen, siden hun sidste efterår blev efterlyst og senere anholdt i Sydafrika. Fra 10. november 2018 har hun været varetægtsfængslet.

Hun er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen.

I alt løber svindlen op i knap 117 millioner kroner.

Nima Nabipour vil ikke udtale sig yderligere om sagen, og dermed er det fortsat uvist, hvordan Britta Nielsen forholder sig til anklagerne.

- Måske man har bemærket, at jeg ikke har udtalt mig siden grundlovsforhøret. Om jeg vil gøre det, når sagen kører, det er muligt, hvis det er relevant, siger Nima Nabipour.

Sagen er en af de mest opsigtsvækkende straffesager i mange år, men for den 38-årige advokat er det langtfra første gang, at han er forsvarer i en sag med stor opmærksomhed.

- Jeg har ikke målt på, hvilke der har været mest omtalt. Min opgave er at fokusere på sagen og klienten og ikke så meget på pressen, siger han.

Men på hans hjemmeside fremgår det, at han tidligere har været forsvarer for en af de tiltalte i det, der er kaldt Danmarks største kokainsag. Den endte med frifindelse.

Også Kundbypigen, der i 2017 blev dømt for at planlægge terrorangreb mod to skoler, havde i en periode Nima Nabipour som forsvarer.

Virker Nima Nabipours ansigt bekendt fra andet end spektakulære retssager, så er det ikke uden grund.

Han er uddannet skuespiller ved Det Danske Filmskuespillerakademi i København og The William Esper Studio i New York.

Mens han læste jura og de første år af karrieren arbejdede han ind imellem som skuespiller.

Særligt husket er han for rollen som Yasin i tv-serien "Sommer" og som Mahmood i "Anna Pihl".

De yngste husker ham måske nærmere som politimand i "Far til fires vilde ferie".

/ritzau/