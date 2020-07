To svenskere er tiltalt for bombe mod Skattestyrelsen. De har afgivet modstridende forklaringer i retten.

To tiltalte svenskere har afgivet modstridende forklaringer om deres køretur fra Malmø til København 6. august sidste år. Det var den aften, hvor en bombe sprængte foran Skattestyrelsen.

Derfor er der mindst en af de tiltalte, der lyver.

Spørger man advokat Michael Juul Eriksen, der forsvarer den 24-årige, er det den 23-åriges forklaring, som ikke kan passe.

- Hvis jeg kigger på den 23-åriges forklaring er der en række ting, som strider mod det objektive i sagen, siger advokaten i sin procedure i Københavns Byret.

Han mener, at det virker underligt, at den 23-årige i modsætning til den 24-årige har fortalt, at de stoppede ved en madbod på vej mod hovedstaden for at spise.

- For når man ser på de her gps-opdateringer er der ikke noget hul på det her tidspunkt. Så skulle man holde ind, gå ud af bilen og så være inde i bilen igen på omkring et minut. Det hænger ikke sammen, siger Michael Juul Eriksen.

Med gps-opdateringerne henviser han til, at den 23-åriges telefons gps har været slået til og ret præcist har kortlagt ruten, bilen kørte.

Den 23-årige har fortalt, at de to sammen kørte fra Malmø til Skattestyrelsen, men han har nægtet at have noget med bomben at gøre. Han har forklaret, at de kørte derhen, fordi den 24-årige skulle besøge en ven, som dog ikke var hjemme.

Imens har den 24-årige forklaret, at han blev sat af nær Christiania og altså ikke var ved styrelsen.

Anklager Andreas Christensen mener, at begge svenskere lyver, og at den 24-årige placerede bomben, mens den 23-årige ventede i bilen og var del af det.

Anklageren mener, at de tiltalte med deres modstridende forklaringer indirekte beskylder hinanden for sprængningen.

Anklageren kræver dem idømt mindst syv års fængsel, og vil have dem dømt efter en terrorlignende bestemmelse. Michael Juul Eriksen mener dog, at mellem to et halvt og tre års fængsel vil være passende, hvis han dømmes.

Senere tirsdag får den 23-åriges forsvarer, Kåre Traberg Smidt, ordet, så han kan fortælle, hvorfor han mener, at den 23-årige skal frifindes i sagen.

/ritzau/