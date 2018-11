En 22-årig mand er i retten i Aalborg tiltalt for voldtægs- og drabsforsøg samt at være i besiddelse af en "dødsliste"

Det er ikke en dødsliste.

Det understreger forsvarsadvokaten for den tiltalte 22-årige, der i dag har været i retten i Aalborg.

Den usædvanlige sag startede tidligere i dag. En 22-årig mand, står tiltalt for voldtægts- og drabsforsøg, da han 2. januar i år ifølge anklageskriftet har bundet, truet og slået sin nabo i et kollegiekompleks i Aalborg.

Han er ligeledes tiltalt for voldtægts- og drabsforsøg, idet der er fundet en liste i mandens hjem med 17 navne, herunder navnet på naboen.

Men forsvarsadvokat Charlotte Møller Larsen er ikke tilfreds med, at anklageren har kaldt det for en dødsliste.

- Jeg har det meget skidt med det. Det er forkert. Det bruges måske til at påvirke nævningene under hele forløbet, siger hun til DR Nordjylland.

Listen skulle i stedet være navnene på personer den tiltalte kunne begå indbrud imod.

- Der er ikke tale om en dødsliste. Der er tale om en liste med navne på personer, som min klient aldrig har haft til hensigt at dræbe eller seksuelt forulempe de her kvinder. Men i stedet at begå berigelseskriminalitet, siger Charlotte Møller Larsen.