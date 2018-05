I sidste uge forsvandt to sejlere ud fra havnen i Faxe Ladeplads. Nu er den ene fundet død.

Det skriver TV Øst.

Manden blev fundet død på Feddet i Faxe tirsdag aften, hvor han blev fundet af en tilfældigt forbipasserende.

Han blev onsdag formiddag identificeret som den 50-årige, som sejlede ud på en jagtpram sammen med en 38-årig mand sidste torsdag.

En omfattende eftersøgning både på land og til vands gik i gang med helikopter, både fra Søværnet, droner og hundepatruljer inde på land. Politiet forsøgte også forgæves at spore deres mobiltelefoner.

Eftersøgningen blev indstillet lørdag.

Efter fundet gik eftersøgningen af jagtprammen og den 38-årig i gang igen, men der er stadig intet spor af dem. Derfor vurderer politiet ikke, at chancerne for at finde den 38-årige i live er særlig store.

De pårørende er underrettet.