I et forsøg på at finde den savnede Nicki Aabank Gudbergsen gik politiet, Beredskabsstyrelsen og politihjemmeværnet mandag i gang med at stemme dørklokker i den bornholmske by Rønne.

Men indtil videre har det ikke ført noget med sig – og den unge mand på 20 år er fortsat forsvundet.

Det fortæller vagtchefen ved Bornholms Politi, Alexander Voltov, tidligt tirsdag morgen.

»Vi fortsætter selvfølgelig eftersøgningen, så snart efterforskningen møder ind,« forklarer han.

Omrking 50 personer fra myndighederne ledte mandag efter den forsvunde unge mand. Foto: Presse-fotos.dk

Den savnede mand blev sidst set, da han natten til søndag forlod en fest på adressen i Møllegade 25A i Rønne.

Siden han forlod stedet omkring klokken 02, har han været væk.

Udover politiet har også hans familie og venner har ledt efter ham – men uden held.

Mandag blev der sendt en drone i luften og både på vandet i et forsøg på at finde Nicki, og mandag eftermiddag gik Beredskabsstyrelsen og politihjemmeværnet sammen med politiet i gang med at stemme dørklokker i Rønne i et forsøg på at finde ham.

»Vi har ikke flere greb i værktøjskassen lige nu, derfor beder vi alle borgere holde øje og melde ind,« fortalte vagtchef Jesper Lund mandag aften og understregede, at man ikke er færdige med at lede efter den 20-årige.

Da Nicki Aabank Gudbergsen forlod festen, var han iført shorts, en sort hoodie og sorte Converse-sko. Han medbragte også en skuldertaske.

Den savnede mand er omkring 180 centimeter høj, almindelig af bygning og har mørkt hår.

Ved du, hvor han kan være – eller har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen – bedes du kontakte Bornholms Politi på telefon 1-1-4.