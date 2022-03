16-årige Frederik var natten til lørdag i byen i Helsingør – men han er ikke blevet set siden klokken 03.30, hvor han forlod Club Retro.

Søndag formiddag leder politiet stadig efter den unge mand, skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er i fuld gang med at kortægge Frederiks færden, blandt andet ved at gennemse videoovervågning og afhøre vidner.

Man har på nuværende tidspunkt ingen grund til at tro, at han har været udsat for en forbrydelse, skriver politiet.

Frederik har ifølge Nordsjællands Politi været i kontakt med et par. Og det par vil politiet meget gerne tale med, lyder det.

Derudover hører politiet gerne fra andre borgere, der har oplysninger om Frederiks færden efter klokken 03.30 natten til lørdag. Og man beder alle om at kigge i trappeopgange, carporte, udhuse, skure, kælderskakter, buskads og lignende steder.

Frederik beskrives som 170-180 centimeter høj, spinkel af bygning, mellemlangt lyst hår med midterskilning. Natten, han forsvandt, var han iført lyseblå stribet hørskjorte, sort vest af mærket Moncler, mørke lange bukser og lyse sko

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på 114.