Den første aarhusianer er fredag blevet idømt forbud mod at færdes i nattelivet. Det har Retten i Aarhus afgjort.

Det sker efter, at den 24-årige mand fredag eftermiddag har fået en straksdom på fem måneders fængsel, efter at han torsdag aften slog en 26-årig mand i hovedet med et stort ølglas. Slaget var så voldsomt, at ølglasset blev knust i hovedet på manden.

Den 24-årige blev fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte forholdet.

Og med straffen fulgte altså en dom på otte måneders nattelivsforbud. Det betyder, at han de næste otte måneder hverken kan gå på restaurant, bar, bodega, diskotek eller lignende mellem midnat og klokken 05.00 om morgenen.

Forbuddet gælder hele landet og betyder også, at han ikke må opholde sig i de nattelivszoner, som politikredsene har indført.

Hvis den 24-årige overtræder nattelivsforbuddet, vil det i første omgang resultere i en bøde på 10.000 kroner. Sker det igen risikerer han en fængselsstraf på 30 dage.

Det er anden gang, at en person i Østjyllands Politikreds bliver idømt nattelivsforbud. Tidligere på dagen blev en 23-årig mand ved Retten i Randers ligeledes idømt otte måneders forbud i forbindelse med, at han blev idømt fire måneders fængsel for to voldsepisoder begået i nattelivet i Randers.

Den nye lovgivning med mulighed for nattelivsforbud trådte i kraft 1. juli i år, og nattelivszonerne blev indført i Østjyllands Politikreds fra den 27. oktober.

Kort over nattelivszoner i Aarhus. Foto: Østjyllands Politi. Vis mere Kort over nattelivszoner i Aarhus. Foto: Østjyllands Politi.

I Aarhus afventer seks sager p.t. at komme for retten, hvor anklagemyndigheden har nedlagt påstand om nattelivsforbud. Sagerne handler alle om vold eller truende adfærd, oplyser kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til B.T. Aarhus.

»De fleste er sager om vold begået i nattelivet, og så er der et par sager med truende adfærd over for betjente i nattelivet,« oplyser han.

B.T. Aarhus har fået aktindsigt i flere af anklageskrifterne. Heraf fremgår det, at sagerne blandt andet drejer sig om en 24-årig mand, der er tiltalt for en oktobernat i år at have slået en anden person to gange i ansigtet på Store Torv i Aarhus.

Hans sag skal for Retten i Aarhus på tirsdag. Han nægter sig skyldig.

Det drejer sig også om en 26-årig mand, der har opført sig voldeligt uden for Bodegaen ved Åbouldevarden den 3. oktober.

Han er tiltalt for at have udvist voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, idet han slog ud efter flere uidentificerede personer og en dørmand, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden. Derudover satte han sig også i vejen for politiet anholdelse af ham.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at anklagemyndigheden også her vil gå efter nattelivsforbud, hvis han bliver dømt skyldig.