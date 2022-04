Tidligere på måneden modtog en 17-årig pige en opsigtsvækkende forespørgsel over besked.

Den var fra byrådspolitiker i Nyborg Kommune, 37-årige Jesper Nielsen (S). Han ville høre, om hun var interesseret i at sælge ham nøgenbilleder.

En sag der har fået stor medieomtale. Og nu er der nyt igen.

For ifølge TV 2 Fyn har Fyns Politi besluttet at starte en efterforskning af Jesper Nielsens forsøg på at købe nøgenbilleder af en mindreårig pige.

»Når politiet vælger at gå ind i en sag af egen drift, skyldes det, at der er mistanke om et strafbart forhold. Vi undersøger nu det eventuelt strafbare indhold,« skriver Richardt Jakobsen, Fyns Politis vicepolitiinspektør i en mail til TV 2 Fyn.

Episoden med den 17-årige pige er ikke et enestående tilfælde. Tilbage i 2012 blev Jesper Nielsen fritstillet fra sit job som lærer på Nyborg Friskole.

Det skyldtes ifølge Bent Gangelhof, der på det tidspunkt var leder på Nyborg Friskole, at Jesper Nielsen også dengang sendte upassende beskeder til en mindreårig pige.

»Han havde en adfærd, der var uforenelig med vores værdier. Uetisk og upassende,« har Bent Gangelhof fortalt til B.T.

Jesper Nielsen har forladt sit job på ungdomsskolen og blev onsdag øjeblikkeligt smidt ud af den socialdemokratiske byrådsgruppe.