En 35-årig mand skal indlogere sig på et psykiatrisk behandlingssted på ubestemt tid efter at være blevet dømt for voldtægtsforsøg.

Beslutningen er truffet af et nævningeting ved Retten i Glostrup, der har behandlet retssagen om voldtægtsforsøget, der fandt sted om eftermiddagen 2. marts sidste år.

Her forsøgte den 35-årige at tiltvinge sig samleje med en ung kvinde på Kanalens Kvarter i Albertslund.

To opmærksomme borgere kom kvinden til undsætning og kunne efterfølgende hjælpe politiet med at lokalisere gerningsmanden.

Umiddelbart efter blev den 35-årige anholdt i en lejlighed i nærheden, og dagen efter blev han varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk institution.

»Der skal lyde en stor ros herfra til de to forbipasserende for at råbe op og bistå politiet, så han kunne pågribes hurtigt,« siger senioranklager Rasmus Kim Petersen, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Anbringelsesdommen betyder, at den 35-årige skal sidde på et psykiatrisk behandlingssted på ubestemt tid. Både en læge og en dommer skal godkende en eventuel løsladelse.

Den nu dømte 35-årige har udbedt til betænkningstid i forhold til dommen. Det er derfor fortsat usikkert, om han ønsker at anke.