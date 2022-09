Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det endte helt galt for en 31-årig kvinde, da hun natten til fredag blev standset af politiet under en rutinekontrol.

For hun forsøgte at udgive sig for at være sin søster – men det gik ikke helt efter planen …

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Klokken var 00.45, da kvinden blev standset af politiet på Genvejen i Hasselager.

Ifølge politiet virkede hun 'meget nervøs ved politiets tilstedeværelse', og da hun blev bedt om at vise sit kørekort, meddelte hun, at hun desværre havde glemt det derhjemme.

»Hun oplyste med lidt besvær sit cpr-nummer, men hun kunne dog ikke huske de sidste fire cifre. Da hun desuden havde meget vanskeligt ved at stave sit navn rigtigt og svarede helt forkert på, hvor længe hun havde haft kørekort, blev betjentene for alvor mistænksomme,« oplyser politiet.

Betjentene kiggede derfor lidt rundt i kvindens bil, hvor de fandt et sygesikringskort.

Men på kortet stod et andet kvindenavn end det, den kvindelige bilist havde fortalt.

»Hun holdt dog fast i, at hun havde opgivet rigtigt navn,« lyder det i døgnrapporten.

Først da betjentene fandt et pas med et vellignende foto af kvinden og samme navn som på sygesikringsbeviset, erkendte den 31-årige, at hun havde opgivet sin søsters navn.

»Den 31-årige har nemlig ikke kørekort – men det har søsteren« oplyser politiet.

Den kvindelige bilist blev derfor sigtet for at have kørt uden førerret, ligesom hun også blev sigtet for at have opgivet falsk navn til politiet.

»Og så måtte hun finde en anden måde at komme hjem på,« lyder det fra Østjyllands Politi.