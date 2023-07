En 73-årig kvinde kom søndag formiddag cyklende ad Nørremarksvej i Ribe, da en mand ud af det blå overfaldt hende.

Kvinden blev ved krydset til Seminarievej væltet af sin cykel og landede på jorden, hvorefter gerningsmanden ifølge politiet forsøgte at køre væk på hendes cykel.

Hurtigt måtte han dog smide cyklen for at flygte til fods. Væk fra den ældre kvinde, der kom alvorligt til skade under overfaldet.

Så alvorligt, at hun stadig er indlagt på et hospitalet.

I en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser kredsen, at det endnu ikke er lykkedes at identificere gerningsmanden, der bliver beskrevet som muskuløs.

På både underarme og lægge har han ifølge signalementet tatoveringer, og på gerningstidspunktet var han iført lyseblå kasket, sort T-shirt, sorte knælange shorts samt gule og sorte sko.

Han havde en 'hanekam-lignende frisure' og kort, sort skæg, lyder det videre fra politiet.

Manden talte til kvinden på dårligt engelsk.

Politiet håber, at offentligheden kan hjælpe med at identificere gerningsmanden. Har man oplysninger om hans identitet, eller ser man ham et sted, bedes man derfor tage kontakt på telefon 1-1-4. Man skal ikke selv kontakte ham, lyder det.

Derudover søger politiet vidner, der har overværet episoden, der fandt sted omkring klokken 11.15.

