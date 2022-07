Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag eftermiddag klokken 16.13 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at flere personer havde tilbageholdt en mand, der havde stjålet varer fra XL Byg på Nyborgvej i Randers SV.



Det var en medarbejder hos tømrermesteren, der er nabo til byggemarkedet, det spottede manden, da han var i færd med at tage nogle varer ud under hegnet.

Medarbejderen konfronterede manden, der skyndte sig at lægge varerne op på sin scooter og forsøgte at stikke af med tyvekosterne.

Det lykkedes dog medarbejderen at blokere for manden ved at gå ind foran scooteren. Han fik taget nøgler ud, så manden ikke kunne køre videre.



Herefter fik hun tilkaldt nogle af sine kollegaer, der kom og hjalp med at tilbageholde manden.

Da de kunne se, at varerne formentlig var stjålet i XL-byg, kontaktede de butikschefen, der også kom til stedet og bekræftede, at varerne var fra hans butik.



Kort efter ankom politiet og visiterede den 54-årige mand, der blev fundet i besiddelse af to røgalarmer, en dørklokke og en boremaskine, som han havde stjålet i XL-byg.

Han havde derefter placeret varerne ved hegnet for at kunne tage dem med videre fra den anden side af hegnet.



Alle varerne blev leveret tilbage til XL-byg, og den 54-årige mand blev anholdt og sigtet for butikstyveri, oplyser politiet i døgnrapporten.