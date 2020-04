Det så voldsomt ud, da en 22-årig mand torsdag aften forsøgte at stikke af fra politiet i Tureby syd for Køge.

Ulykken skete kort før klokken 23 på Vordingborgvej ud for Sæddervej, skriver sn.dk.

Da politiet gjorde tegn til den unge mand, at han skulle standse bilen, trak han i stedet ud i modsatte vognbane for at overhale den forankørende.

Desværre var denne bil i gang med at dreje til venstre, så den unge bilist kørte direkte ind i den.

Bilerne blev totaltskadede, men heldigvis kom ingen personer noget alvorligt til.

Bilisten i den venstresvingende bil slap uskadt fra sammenstødet, mens den unge flugtbilist brækkede en finger.

Han blev efterfølgende anholdt og sigtet for overtrædelser af færdselsloven.

Der blev også taget en blodprøve af ham for at afgøre, om han var påvirket af alkohol.