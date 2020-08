En mand forsøgte natten til søndag at standse en spritbilist på Silkeborgmotorvejen.

Det endte dog ganske dramatisk, da han blev slæbt hen ad asfalten.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær, til TV Midtvest.

Det var omkring klokken 01:30 natten til mandag, at den 47-årige mand fra Skanderborg undrede sig over bilisten, der kørte foran ham. Han fik mistanke om, at bilisten måske kunne være påvirket, og derfor ringede han til politiet.

Manden fortsatte med at følge efter bilisten - der viste sig at være en mand på 21 år - og kørte efter ham ind på en rasteplads langs Silkeborgmotorvejen.

Der forsøgte den 47-årige at tage bilnøglerne fra den unge mand, men det endte ikke godt:

»Den 21-årige begyndte så at bakke med anmelderen hængende langs bilen. Han fik nogle hudafskrabninger på benene af at blive trukket hen ad asfalten,« forklarer vagtchefen til TV Midtvest.

Efter at manden var blevet rystet af bilen, kørte den unge mand fra stedet.

Han blev dog kort efter anholdt af politiet - og han er nu sigtet for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand og for at være til fare for andres liv og førlighed.