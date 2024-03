Et vidne har muligvis set en mand, som torsdag aften skal have forsøgt at trække en 16-årig pige med sig på gaden.

Midt- og Vestjyllands politi efterlyste manden fredag morgen, efter han på Østergade i Skjern tog fat i jakken på pigen, som var på vej hjem.

»Han forsøger at trække hende med sig,« siger politiassistent Martin Bjerg på lokalstationen i Ringkøbing til B.T.

»Så kommer en bil kørende forbi, og i den forbindelse er det, som om han slipper sit greb i forurettede.«

Pigen fik efterfølgende vristet sig fri, og gerningsmanden gik fra stedet.

Manden har et relativt specifikt signalement. Han skal ifølge politiet have en »meget speciel gangart«, som muligvis kan tilskrives et handicap.

Derudover skal han være dansk af udseende, 170 til 180 centimeter høj og måske iført briller. På gerningstidspunktet bar han angiveligt en sort hættetrøje og smalle jeans.

Kort efter hændelsen har et vidne set en mand, som stemmer overens med politiets signalement, siger Martin Bjerg.

»Det er, som om han forsøger at skjule sit ansigt,« siger politiassistenten med henvisning til vidnets forklaring.

Det skal han have gjort ved at trække jakken op over hovedet.

Det er ikke første gang, at Midt- og Vestjyllands Politi får anmeldelser om, at kvinder bliver forsøgt hevet med af ukendte gerningsmænd.

I efteråret anholdt politiet en 20-årig mand og sigtede ham for flere forsøg på frihedsberøvelse i Herning, efter to kvinder på henholdsvis 18 og 22 år var forsøgt hevet ind i en bil på åben gade.

Martin Bjerg vil ikke kalde hændelsen torsdag et forsøg på frihedsberøvelse.

Han bemærker, at der ikke umiddelbart er nogle steder i nærheden af gerningsstedet, hvor manden kunne føre pigen hen.

»Lige pt. skal vi efterforske og klarlægge, hvad der ligger til grund. Det er ikke noget, vi ser herude i vores område, at der ligger noget alvorligt bag. Derfor vil vi ikke puste det op til noget, som det ikke er endnu.«

Politiet efterlyser da også vidner i sagen, hvorfor man opfordres til at kontakte politiet på telefon 114, såfremt man ved noget.