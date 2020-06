En yngre mand kæmper stadig for sit liv på Rigshospitalet i København efter, at han under en politijagt onsdag aften kørte galt på en stjålet motorcykel.

Ulykken skete i krydset mellem Øresundsvej og Strandlodsvej i København kort før klokken 20, hvor en politipatrulje forsøgte at stoppe ham. Det nægtede føreren af motorcyklen, og han kørte ind i en personbil i krydset og blev alvorligt kvæstet.

»Hans tilstand er stadig kritisk,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T. torsdag morgen.

Den kvæstedes identitet er ikke endelig fastslået, og derfor er eventuelle pårørende heller ikke orienteret endnu.

Af den grund vil politiet på nuværende tidspunkt kun oplyse, at det drejer sig om en yngre mand.

Efter ulykken blev krydset spærret, mens en bilinspektør undersøgte både stedet og køretøjerne nærmere.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at motorcyklisten kørte over for rødt, mens politiet forsøgte at stoppe ham.

Han kørte ud i krydset og direkte ind i en modkørende bil.

Motorcyklen, han kørte på, var stjålet.

Føreren af personbilen slap uden fysiske skader.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skriver torsdag morgen i en pressemeddelelse, at den er gået ind i sagen.