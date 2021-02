Det gik helt galt, da en mand forsøgte at røve en 7-Eleven i Aalborg. I hvert fald set fra hans synspunkt.

For han endte med at blive låst inde i butikken – og nu er han dømt til udvisning.

Det skriver Nordjyske.

Den 31-årige røver forsøgte at begå røveriet i en 7-Eleven-butik ved Østerbro i Aalborg en nat tilbage i september sidste år.

Da han ankom til stedet ved 02-tiden, råbte han: 'Åben kassen'. Men i stedet for at gøre det, løb ekspedienten ud af en bagindgang og låste hele butikken af.

Røveren forsøgte først at åbne pengekassen selv, men det var ikke muligt. Derefter opdagede han, at han var låst inde i butikken, skriver Nordjyske.

På overvågningsvideo fra stedet kunne man se, hvordan det lykkedes ham at flygte fra stedet, efter han fandt en stor kniv frem og formåede at åbne en dør med den.

Under sin flugt tabte han dog en taske, og dna-sporene fra den førte politiet lige til ham, da han to gange tidligere er dømt for røveri. Mandag blev han idømt 10 måneders fængsel, hvorefter han vil blive udvist til Tyrkiet med indrejseforbud i Danmark i seks år.