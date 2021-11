Politiet måtte lørdag aften eftersætte en bil gennem tre til fire røde lys, førend den blev bragt til standsning.

Og da bilen endelig standsede, forsøgte dens passagerer at stikke af.

Det lykkedes den ene, mens den anden blev anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

Som B.T. lørdag aften kunne berette, var politiet talstærkt til stede på Prags Boulevard på Amager, hvor der også var afspærret for en stund som led i efterforskningen.

Københavns Politi var talstærkt til stede i området i kølvandet på eftersættelsen. Vis mere Københavns Politi var talstærkt til stede i området i kølvandet på eftersættelsen.

B.T.s medarbejder på stedet fortalte da, at der var omtrent 12-15 betjente samt to teknikere, to efterforskere samt flere hundepatruljer i området.

Hvad, man konkret undersøgte på stedet, kan vagtchefen ikke udtale sig om.

Han kan dog fortælle, at en patrulje i første omgang valgte at eftersætte bilen, da den var efterlyst.

Hvorfor, den var det, står for nuværende hen i det uvisse for offentligheden. Københavns Politi kan således ikke sige noget herom.