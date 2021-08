En ung mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for et drabsforsøg begået tilbage i april 2016. Han nægter sig skyldig.

Ifølge politiet skulle den 23-årige mand have forsøgt at dræbe en dengang 20-årig mand på vejen Birketinget på Amager i København.

Den sigtede skød ifølge politiet den dengang 20-årige mand med en halvautomatisk pistol fire gange, alt imens han skulle have udtalt: »Har du forstået det nu.«

To af de fire skud ramte offeret i højre lårben, et skud ramte i venstre lår og det sidste af de fire skud ramte den unge mand i lænden.

Han måtte efterfølgende bringes til et nærliggende sygehus i livsfare.

Trods de voldsomme skader overlevede han imidlertid drabsforsøget.

Foruden selve drabsforsøget er den 23-årige mand også sigtet for at have været i besiddelse af en funktionsdygtig halvautomatisk pistol, hvori der sad fem skarpe patroner.

Grundlovsforhøret onsdag blev afholdt for lukkede døre.

Han blev varetægtsfængslet i 27 dage.