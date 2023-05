En 54-årig mand fra Mors er blevet idømt en anbringelsesdom for et forsøg på manddrab med en økse.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Manden fik sin dom tirsdag ved byretten i Holstebro.

Den 4. september sidste år forsøgte den 54-årige at dræbe en 61-årig mand, som han slog mindst tre gange i hovedet med en økse.

Ofret pådrog sig livstruende skader, men trods flænger i hovedet, kraniebrud, hjerneblødninger og hjernekvæstelse, overlevede han.

Anklagerfuldmægtig Emil Bjerg Nyborg, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi siger:

»Jeg er tilfreds med, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at slagene med øksen var et drabsforsøg, og at retten har fulgt påstanden om en anbringelsesdom uden længste tid.«

Den 54-årige er dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Han valgte at tage 14 dages betænkningstid til at overveje, om dommen skal ankes.

Han sidder i surrogat på en psykiatrisk afdeling.