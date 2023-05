Sent mandag fandt en voldsom episode sted på en varmestue i Herning.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.05. Anmeldelsen lød på et knivstikkeri.

Det var TV Midtvest, der i første omgang skrev historien, men vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet hændelsen til B.T.

Det har ikke været muligt for B.T. at få yderligere oplysninger i sagen, men TV Midtvest skriver, at episoden fandt sted på Markedspladsen ved Blå Kors' varmestue i Herning.

Der er tale om en 47-årig mand, som har stukket en 32-årig mand med en kniv i halsen og i overkroppen. De er begge fra Herning.

»Mellem to personer opstår et slagsmål, hvor den ene bliver stukket på overkroppen og i halsen,« fortæller Lars Boe Larsen, som er efterforskningsleder hos Herning og Ringkøbing Lokalpoliti, til mediet.

Politiet arbejder ud fra, at der er tale om en intern konflikt, som er eskaleret.

Den 47-årige er sigtet for forsøg på manddrab. Han er tirsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør.

Lars Boe Larsen fortæller yderligere til TV Midtvest, at den 32-årige er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her skal opereres, men hans tilstand på nuværende tidspunkt er stabil.

Den 47-årige mand var lettere tilskadekommen efter episoden.