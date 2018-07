Andet kvartal i 2018 bød ifølge Danmarks Statistik på en stigning i antallet af anmeldelser af vold og trusler i forhold årets første kvartal og det tilsvarende kvartal sidste år, og det er med ganske god grund, mener forsker.

Vejret har en afgørende indflydelse på danskernes opførsel. Derfor er det også ganske naturligt, at antallet af anmeldelser af vold mod privatpersoner og trusler ifølge Danmarks Statistik er steget med henholdsvis syv og 21 procent fra første til andet kvartal i 2018, fortæller socialpsykolog ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Torben Bechmann Jensen.

Fakta Vold og trusler Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold, som straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.



Trusler omfatter, ud over trussel på livet, også bombetrusler, offentlig trussel om voldshandlinger og trusler mod vidner og deres nærmeste og straffes efter straffelovens §§ 123, 266 og 266a. Kilde: Danmarks Statistik.

»Det er faktisk ret enkelt,« indleder han og fortsætter:

»Det gode vejr betyder, at folk bevæger sig mere ud, og der er flere, der går i byen. Derfor stiger sandsynligheden for kontakt med andre mennesker også, og dermed er der større risiko for, at de her ting sker.«

Antallet af anmeldelser for vold mod privatpersoner er steget fra 2.903 i første kvartal til 3.097 i andet kvartal 2018, når der er korrigeret for sæsonudsving, der kan påvirke tallene. Det er også en stigning i forhold til andet kvartal 2017, hvor middeltemperaturen ifølge DMI var lavere i alle de tre pågældende måneder.

Hertil er antallet af trusler, herunder bombetrusler, steget fra 1.115 i første kvartal til 1.435 i andet kvartal i år. Her er der ligeledes tale om en stigning i forhold til andet kvartal 2017, hvor tallet var 1.151.

Tryk på kortet for at se det samlede antal anmeldelser i din kommune i andet kvartal af 2018.

»På den måde er det meget bestemt af, hvad det er for nogle muligheder, man har. Hvad har åbent, hvordan ser vejret ud, og går man tur i parker, hvor man er tæt på andre mennesker. Vi gør alting anderledes afhængigt af årstiden, og vores liv ser forskelligt ud fra kvartal til kvartal,« siger Torben Bechmann Jensen.