71-årig mand medvirkede til sine kunders grove skattesvig, siger Østre Landsret.

København. En forsikringsmægler i Nordsjælland bedrog et selskab og medvirkede til sine kunders skattesnyd.

Derfor har Østre Landsret tirsdag idømt ham ubetinget fængsel i to år og seks måneder og en tillægsbøde på 525.000 kroner.

Dommen er stort set en stadfæstelse af den afgørelse, som byretten i Hillerød kom frem til i september sidste år.

Retten har formildet straffen på grund af den dømtes alder, oplyser retsformand Michael Kistrup ved domsafsigelsen.

Forsikringsmægler Hans Kurt Nielsen er 71 år, og i de næste fem år må han ikke beskæftige sig med salg af forsikringer, har landsretten bestemt. Dette skyldes bedrageriernes "systematiske karakter", siger retsformanden.

Kriminaliteten blev begået fra 2008 til 2013. I en stribe tilfælde blev pensionsordninger tegnet med for høj værdi. Provisionen blev for høj, og dermed blev selskabet Skandia ført bag lyset. Bedrageriet løb op i cirka tre millioner kroner.

I strid med aftalen med kunden angav han for eksempel, at kunden ønskede en pensionsordning med løbende præmiebetalinger i stedet for et indgangsindskud.

Sagen handler også om medvirken til grov skattesvig. Han gav kunderne besked om, at penge, som han havde udbetalt til dem som bonus for indgåelse af aftalen, var skattefri. Imidlertid vidste han udmærket, at Skatterådet og senere Landsskatteretten havde afgjort, at en bonus var skattepligtig.

Dermed gjorde han sig skyldig i medvirken til kundernes skattesvig for 525.000 kroner. Byretten mente sidste år, at beløbet var 725.000 kroner.

Hans Kurt Nielsen havde krævet frifindelse, men de tre dommere og tre domsmænd er enige om afgørelsen, oplyses det.

/ritzau/