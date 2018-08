En 48-årig mand fra Slagelse er blevet idømt halvandet års fængsel for at sætte ild til en villa på Ægirsvej, hvor han selv boede til leje.

Da han som tiltalt afgav forklaring ved Retten i Næstved, erkendte han, at det var ham, som satte ild til huset efter først at have tømt indholdet fra to benzindunke på villaens 1. sal og i stuen og tændt en lighter.

Men ifølge Sjællandske forklarede han også, at brandstiftelsen skete efter aftale med husets ejer, en 38-årig mand, og at motivet var forsikringssvindel. Eller rettere: Forsøg på forsikringssvindel, idet politiets teknikere efterfølgende hurtigt kunne konstatere, at branden var påsat.

I vidneskranken fortalte den 48-årige, at han var i gæld på 32.000 kroner til sin udlejer, og at han var blevet lovet, at gælden ville blive eftergivet plus at han ville få udbetalt 20.000 kroner oven i, hvis han satte ild til huset, så ejeren kunne få udbetalt forsikringssummen.

Branden, som blev påsat den 30. april i år, spredte sig med så eksplosionsagtig hast, at den 48-årige ikke kunne nå at slippe væk. Han fik skader på begge ben og er siden blevet opereret to gange. Han skulle dog slippe uden varige mén.

Han modtog dommen på halvandet års ubetinget fængsel.

Tilbage i sagen står ifølge Sjællandske en separat retssag mod den 38-årige udlejer, som er tiltalt for at have tilskyndet til og dermed medvirket til brandstiftelse, ligesom han er tiltalt for forsøg på forsikringssvig.

Ifølge den nu dømte mand var det udlejeren, som havde skaffet de to dunke med benzin og sat dem frem ved en terrassedør, så lejeren kunne udføre det aftalte.

Den 38-årige nægter ethvert kendskab til branden.