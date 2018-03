For første gang står Lars Hastrup - en af Peter Madsens sponsorer - frem og fortæller om forholdet til den drabstiltalte raket- og ubådsmager

Forretningsmanden Lars Hastrup fortæller nu, at firmaet hastrup.dk de seneste ca. 10 år har støttet den drabstiltalte Peter Madsen med godt 100.000 kroner. I dag står han for første gang frem og fortæller, hvordan han i første omgang troede, at ‘enspænderen’ Peter Madsen havde gang i et reklamestunt, da ubåden UC3 Nautilus forsvandt i august 2017.

I dag er Lars Hastrup forfærdet over, at manden, som han har delt interessen for rumfart med, er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

»Jeg troede, det var et reklamestunt, da ubåden var forsvundet. Han kan finde på de mest mærkelige ting for at få pressens opmærksomhed. Jeg nægtede at tro på det og tænkte, at hun var blevet sat af et sted. Men så begyndte jeg at få min tvivl. Der gik en uges tid, før jeg indså, at den var gal,« siger Lars Hastrup.

Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet og bundet den svenske journalist Kim Wall, inden han dræbte hende. De to sejlede om aftenen 10. august 2017 i Peter Madsens hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus.

Dagen efter - 11. august - blev Peter Madsen under stor mediebevågenhed reddet i land efter han ifølge politiet, havde sænket ubåden med vilje. Senere samme dag blev han sigtet for drab, inden han den 16. januar i år blev tiltalt i sagen.

Ifølge anklagen mod Peter Madsen døde Kim Wall angiveligt ‘ved halsoverskæring eller kvælning.’

Lars Hastrup mener, at Danmark har mistet en original på linje med rejsekongen Simon Spies og politikeren Mogens Glistrup.

»Vi har brug for den slags originaler, der sætter kulør på hverdagen. Peter var en af dem. Jeg kan ikke finde nogle andre. Det er med til at gøre denne sag endnu mere trist,« siger han.

Hvordan reagerede du, da sagens alvor gik op for dig?

»Det er svært at sige. Det er som om, han er et helt andet menneske,« siger Lars Hastrup.

Han tilføjer:

»Senere sendte jeg en mail til ham gennem hans advokat, hvor jeg skrev, at jeg ikke skal afgøre, hvad der er foregået, og at jeg har stor respekt for det, han har begået gennem årene. ‘Men du skal fortælle sandheden.’ skrev jeg.«

Københavns Politi mener, at drabet på Kim Wall var forberedt. Det ‘forekommer absurd’, mener Lars Hastrup:

»Jeg tror, at det er slået klik. Men det er jo sygt,« siger han.

Lars Hastrup understreger, at han ikke kan acceptere, hvad Peter Madsen har gjort. Men han vil fortsat gerne anerkende det, Peter Madsen har udrettet som raketmager og ubådsbygger.

»Jeg tror ikke på, at han kommer ud nogensinde. Men han har gjort meget godt for andre i årenes løb. Han lærte mange andre noget og har taget sig af mange mennesker. Stor respekt for det,« siger Lars Hastrup.

Den 59-årige Lars Hastrup fortæller, at han lærte den i dag 47-årige Peter Madsen at kende, da Raket-Madsen ‘gik og puslede med sine projekter i Sydhavnen for ca. 10 år siden’. Interessen for rumfart har Lars Hastrup haft, siden han var dreng, og derfor faldt det helt naturligt at støtte en mand som Peter Madsen økonomisk.

»Firmaet har støttet ham økonomisk med små 100.000 kroner. Det er mange penge. Nogle drikker rødvin og ryger smøger. Det her var så min rødvin. Han er en ener. Nogle støtter kunstnere, der aldrig bliver til noget. Jeg ville gerne støtte ham. Han gik op i det med liv og sjæl. Al ære og respekt for det,« siger Lars Hastrup, der i forsommeren 2017 sendte de sidste 5000 kroner til Peter Madsen, som ringede og takkede i løbet af sommeren.

»Da han ringede, havde han nærmest gråd i stemmen, fordi han var så glad og rørt over, at vi fortsat støttede ham. Vi skulle have været ude og sejle i ubåden i august. Det blev så ikke til noget. Jeg har selvfølgelig tænkt på, om det kunne have været mig, der havde lidt Kim Walls skæbne, men vi havde været tre til fire mand, så næppe. Det er ikke så rart tænke på,« siger Lars Hastrup, der i dag ikke fortryder sin støtte.

Hvordan vil du beskrive ham?

»Han er en enspænder. Han kan godt være lidt svær, det er som om, hans tanker ikke er der, hvor han selv er. Han er speciel. Men det er der jo mange, der er. Især kunstnere. Han kunne godt virke, som om han ikke lige var til stede,« siger han.

Flere andre har beskrevet et voldsomt temperament…

»Ja, men det er ikke noget, jeg har oplevet. Når jeg besøgte ham, viste han mig alt muligt - dukker, faldskærme osv. Jeg har også været derude til raket-test med venner og familie. Jeg følte mig altid velkommen,« siger Lars Hastrup.

Når retssagen mod Peter Madsen begynder 8. marts tyder alt på, at han vil udtale sig. Det fortæller hans forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark:

»Jeg er ret overbevist om, at min klient vil udtale sig i retten. Jeg har ikke fået indtryk af andet. Han har stadig den største interesse i, at den her sag bliver fuldt belyst,« siger hun.

Peter Madsen har tidligere svaret på senioranklager Jakob Buch-Jepsens spørgsmål under en fristforlængelse.

Der er afsat 12 retsdage, og der er indkaldt 37 vidner i sagen, der kommer til at køre i Københavns Byret. Københavns Politi har ifølge DR afhørt 200 vidner.

Betina Hald Engmark ønsker ikke at udtale sig yderligere, da hun ønsker, at sagen skal køres i retten og ikke i pressen. Der forventes dom i sagen mod Peter Madsen 25. april.